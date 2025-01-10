Психолог назвала симптомы хронического стресса

Чувство безнадежности, раздражительность, головные боли и бессоница могут указывать на хронический стресс, рассказала «Известиям» 11 января психолог, эксперт по работе с предпринимателями и руководителями Екатерина Гаврилова.
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