Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Bloomberg: Моди отказался быть посредником в украинском конфликте

Bloomberg: Моди отказался быть посредником в украинском конфликте

Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился передавать послания между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако исключил возможность посредничества Индии в отношениях между Москвой и Киевом.

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