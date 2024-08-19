Bloomberg: Моди отказался быть посредником в украинском конфликте

Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился передавать послания между российским президентом Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским, однако исключил возможность посредничества Индии в отношениях между Москвой и Киевом.
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