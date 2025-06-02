Маршал-язычник: зачем Тухачевский хотел возродить культ бога Перуна

Маршал Михаил Тухачевский вошёл в историю как сторонник новаторских методов ведения войны. Под его чутким руководством в Советском Союзе разрабатывались радиоуправляемые танки, беспилотные самолёты, самонаводящиеся ракеты.
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