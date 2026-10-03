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Тренер сборной Чехии Дения: «Ямаль должен выиграть «Золотой мяч». Не имеет значения, что ему всего 19 лет. Люди платят за билеты, чтобы увидеть Ламина»

Главный тренер сборной Чехии Санти Дения считает, что вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль должен получить « Золотой мяч ».

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