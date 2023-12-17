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Вечеринка Пугачевой и Макаревича* взбесила россиян: "Мумии возвращаются"

Вечеринка Пугачевой и Макаревича* взбесила россиян: "Мумии возвращаются"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН, РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ АНДРЕЕМ ВАДИМОВИЧЕМ МАКАРЕВИЧЕМ ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА МАКАРЕВИЧА Некогда любимый россиянами музыкант Андрей Макаревич* отметил 70-летний юбилей.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Да хватит писать уже про этот нафталин-то.
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1 д.
С
Сергей
так то поднадоели статьи про &quot;побегушников&quot;, ну нет новостей - не пишите вообще лучше, интерес к новоиспечённым евреям поутих - ну и хрен с ними, пусть нетаньяху им даст полизать, самое время
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23 час.
Ленский Игорь
Дохлые уже
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18 час.

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