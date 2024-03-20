Леонтьев уходит со сцены: названа причина такого решения Елена ГалицкаяРоссийский музыкальный мир окутан грустью и воспоминаниями, поскольку один из его ярчайших представителей, певец и композитор Валерий Леонтьев, объявил о своем уходе со сцены.
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