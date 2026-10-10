«АрселорМиттал Кривой Рог» переводит предприятие в режим холодной остановки

«АрселорМиттал Кривой Рог» приступает к подготовке предприятия к холодной остановке. Решение принято после четырёх разрушительных ракетных ударов, в результате которых погибли шесть сотрудников, ещё более 18 человек получили ранения, а первичное металлургическое производство было остановлено.