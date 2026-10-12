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ЗВЕЗДНЫЙ БУЛЬВАР

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Тайник в подъезде и свёртки при себе: в СВАО пресекли сбыт синтетических наркотиков

Тайник в подъезде и свёртки при себе: в СВАО пресекли сбыт синтетических наркотиков

Оперативники УВД по СВАО пресекли предполагаемый сбыт мефедрона на северо-востоке Москвы. На улице Менжинского задержали 21-летнего москвича.

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