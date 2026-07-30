ВС РФ нанесли массированный удар по объектам Украины: список целей

Сегодня ночью Вооружённые Силы Российской Федерации нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами.
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