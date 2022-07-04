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Губернатор Калининградской области Алиханов сообщил, что передал властям РФ проект ответных мер на блокаду региона Литвой

Губернатор Калининградской области Алиханов сообщил, что передал властям РФ проект ответных мер на блокаду региона Литвой

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что передал в правительство РФ и администрацию президента проект ответных мер на блокаду региона со стороны Литвы.

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