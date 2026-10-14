Пентагон не стал отвечать, остановили ли США передачу разведданных Киеву

Пентагон отказался прямо дать ответ, прекратили ли США передачу разведданных Украине, предложив изучить публичные заявления американского лидера Дональда Трампа по этому вопросу.
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