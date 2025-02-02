Профессор Малинен: украинский кризис может стать для Трампа новым Вьетнамом

Противники президента Соединенных Штатов Дональда Трампа внутри страны стремятся превратить разворачивающийся на Украине конфликт в его личную Вьетнамскую войну, из которой нет выхода, считает профессор Хельсинского университета Туомас Малинен.
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