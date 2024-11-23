МО: ВДВ захватили бронемобиль "Мастиф" при попытке прорыва ВСУ в Курской области

Бойцы подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России захватили бронеавтомобиль "Мастиф" при попытке прорыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.
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