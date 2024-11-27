Первый канал объяснил закрытие бюро в Германии репортажем о диверсанте Гайдуке

Закрытие немецкого бюро Первого канала последовало за репортажем о задержании гражданина ФРГ Николая Гайдука, который причастен к подрыву газораспределительной станции в Калининграде в марте 2024 года и пытался совершить новую диверсию.
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