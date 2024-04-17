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Конгрессмен США назвал инициативу Байдена о помощи Украине "пылью в глаза"

Конгрессмен США назвал инициативу Байдена о помощи Украине "пылью в глаза"

Конгрессмен США от штата Пенсильвания Скотт Перри в четверг, 18 апреля, выразил свою критическую позицию в отношении инициативы президента Соединённых Штатов Джо Байдена о предоставлении Украине финансовой помощи в виде займов.

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