ХАМАС назвал "гостями" удерживаемых в секторе Газа иностранных заложников

Заместитель руководителя политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Салех аль-Арури заявил, что иностранные заложники находятся в секторе Газа в качестве гостей, а израильские пленные должны быть обменены на палестинских заключенных.
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