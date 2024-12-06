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Песков рассказал почему Хинштейна назначили врио губернатора Курской области

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что назначение Александра Хинштейна врио губернатора Курской области является необходимостью кризисного управления в регионе, передает корреспондент The Moscow Post.

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