В Госдуме попросили депутата Матвеева не лезть со своими инициативами по мигрантам

Роман

Ничего выдумывать не нужно,а просто внедрить опыт ОАЭ,но предварительно провести капитальную чистку в правоохранительных органах на предмет коррупции,в вопросах связанных с законностью выдачи россиских паспортов мигрантам и закон должен иметь обратную силу,а так же законность выдачи сертификатов на знание русского языка!!!Диаспоры(ОПГ) просто запретить!!!Миграционная служба должна быть выведена из системы МВД и реарганизована в отдельную федеральную структуру с прямым подчинением президенту...