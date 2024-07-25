О том что в Госдуме засели лоббисты завоза мигрантов по упрощенной схеме, являющиеся противниками любого ужесточения миграционной политики, ни для кого не секрет.
В Госдуме попросили депутата Матвеева не лезть со своими инициативами по мигрантам
Комментарии
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в
венедиктплюхин
быдло ты.
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3 час.
ГП
Галина Потапчик
Молодец Матвеев!!! Таких бы депутатов больше!!! А вот Затулина из Госдумы отозвать!!
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1 час.
Роман
Ничего выдумывать не нужно,а просто внедрить опыт ОАЭ,но предварительно провести капитальную чистку в правоохранительных органах на предмет коррупции,в вопросах связанных с законностью выдачи россиских паспортов мигрантам и закон должен иметь обратную силу,а так же законность выдачи сертификатов на знание русского языка!!!Диаспоры(ОПГ) просто запретить!!!Миграционная служба должна быть выведена из системы МВД и реарганизована в отдельную федеральную структуру с прямым подчинением президенту...
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1 час.
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