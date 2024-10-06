Под Екатеринбургом автохам закидал чужую машину камнями

"Обочечник", объезжая поток в нарушение правил, создал опасную ситуацию и повредил чужой автомобиль.На трассе под Екатеринбургом автохам, объезжая поток в нарушение правил по обочине, создал опасную ситуацию и повредил чужой автомобиль.
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