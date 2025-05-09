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Какая судьба была уготована СССР, если бы победил Гитлер. Опираюсь на реальные документы, которые раскрывают планы Гитлера

Какая судьба была уготована СССР, если бы победил Гитлер. Опираюсь на реальные документы, которые раскрывают планы Гитлера

Всем привет, друзья. Давайте, опираясь на факты, на реальные документы, к слову, часть которых была обнародована лишь год назад, уже чётко разберёмся, что было уготовано советскому народу в случае победы Гитлера, что ждало наших бабушек и дедушек и в перспективе - нас.

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Комментарии
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Альбина Скоблина
Что за бред вы тут пишите?
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4 час.
Игорь Василевский
А он историю не знает совершенно! Про американский настоящий, созданный не природой (как у нас - засухи на 2 года!), а собственными руками, сей мэн с импортным именем, не пишет... А то, что полякам и не только им, после войны отдавали последнее - он даже и не слышал. Там, где такие проживают, о таком даже не заикаются. Ибо на гранты пиндосовские живут и по их же методичкам вещают...
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3 час.
Константин
&quot;искусственный голодомор&quot; был при горбачёве-ельцине... когда продукты выбрасывали на свалку, а в магазинах полки пустые стали.....
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3 час.
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