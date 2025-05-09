Какая судьба была уготована СССР, если бы победил Гитлер. Опираюсь на реальные документы, которые раскрывают планы Гитлера

Игорь Василевский

А он историю не знает совершенно! Про американский настоящий, созданный не природой (как у нас - засухи на 2 года!), а собственными руками, сей мэн с импортным именем, не пишет... А то, что полякам и не только им, после войны отдавали последнее - он даже и не слышал. Там, где такие проживают, о таком даже не заикаются. Ибо на гранты пиндосовские живут и по их же методичкам вещают...