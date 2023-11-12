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Гимнастка Хоркина не питает иллюзий по допуску России на международные старты

Гимнастка Хоркина не питает иллюзий по допуску России на международные старты

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина оценила условия Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских атлетов на международные турниры и отметила, что нужно делать соревнования в России.

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