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Обращение россиян об отсутствии медработников в школах дошло до главы СК

Обращение россиян об отсутствии медработников в школах дошло до главы СК

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления по Кемеровской области — Кузбассу Булату Базарову представить доклад по обращению жителей города Мариинска .

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