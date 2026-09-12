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Пятый канал

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«Официально Хулиовна!» — Елена Борщева изменила важные данные в паспорте

«Официально Хулиовна!» — Елена Борщева изменила важные данные в паспорте

Актриса и участница шоу Comedy Woman Елена Борщева сообщила об изменении данных в своем паспорте. Артистка опубликовала фотографию нового документа и рассказала, что теперь ее отчество официально соответствует имени биологического отца.

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