III фестиваль графики откроется сегодня в Нижнем Новгороде

Автор проекта, заместитель директора Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина по региональному развитию Анна Гор, рассказывая о будущем фестивале (12+), отметила, что графика – вид искусства, с которым в жизни сталкивался каждый из нас, рисуя карандашом на листе бумаги.