ДЭГ в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак — ЦИК

Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в Москве работает штатно, несмотря на продолжающиеся попытки атак.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ГТ В семье девочки-в...
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым