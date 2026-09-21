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Русская Семёрка

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Какой секретный подземный завод Гитлера до сих пор заминирован

В мае 1945 года, когда Берлин уже лежал в руинах, а Гитлер покончил с собой в бункере рейхсканцелярии, на западной окраине чешского города Литомержице произошло событие, о котором тогда почти никто не узнал.

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