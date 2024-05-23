Абхазия продолжает хамить России. Теперь каждая машина с российскими туристами тщательно проверяется, а пассажиры опрашиваются

Интересная жизнь с Vera Star Фото: life.ru Впереди сезон отпусков и уже совсем скоро россияне потянутся на черноморское побережье.
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