Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Абхазия продолжает хамить России. Теперь каждая машина с российскими туристами тщательно проверяется, а пассажиры опрашиваются

Абхазия продолжает хамить России. Теперь каждая машина с российскими туристами тщательно проверяется, а пассажиры опрашиваются

Интересная жизнь с Vera Star Фото: life.ru Впереди сезон отпусков и уже совсем скоро россияне потянутся на черноморское побережье.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Михалев
Хорошо, что пока не режут массово русских.
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4 час.
Андрей Кудрявцев
Абхазы берут пример со своей соседки. Как Россия себя ведёт, так и Абхазия.
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2 час.
АК
Андрей Кудрявцев
Как помогать-то собрались, болезный? Лёжа на диване или с оружием в руках? По другому в России не умеют.
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2 час.

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