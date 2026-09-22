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Воронежские новости

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Без холодной воды останутся 12 домов в Воронеже 24 сентября

Без холодной воды останутся 12 домов в Воронеже 24 сентября

24 сентября холодной воды с 10:00 до 18:00 не будет по следующим адресам: ул. Кольцовская, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 22а, 12б.

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