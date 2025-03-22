Российские войска ликвидировали до 95 вражеских солдат на белгородском направлении

Министерство обороны РФ сообщило о потерях украинских войск на белгородском направлении. Группировка "Север" нанесла серьёзное поражение в районе Груновки и Турьи в Сумской области, уничтожив до 95 военнослужащих и несколько единиц техники ВСУ.