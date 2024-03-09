Третий год, как идёт Специальная военная операция на бывшей Украине. Третий год Запад открыто заявляет, что для него самое важное, это нанесение стратегического поражения России, третий год Запад делает всё, что в его силах, а в это самое время Минспорт исключает Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.
Минспорта РФ всё ещё пытается понравиться Западу
Комментарии
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Владимир Карпов
Вижу, что много возмущений по поводу исключения Валиевой. И я поддерживаю эти возмущения всей душой !!! В очередной раз наша власть топчет сама себя и пресмыкается перед Западом, перед нашими врагами ...!!! Поэтому у меня вопрос - а что, у нас слово Путина ничего не значит ??? Ведь он поддерживал Валиеву !!! У нас что - в стране власти Президента нет ??? Почему у нас некоторые министры мнят себя выше Президента и творят что хотят, вплоть до предательства интересов России??? И почему Путин показывает свою слабость перед ними ...??? Скоро выборы, вот и подумайте на досуге ...!!!
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10 час.
Н
Николай
Чиновникам из Минспорта лишь бы за границу поездить, что им РОССИЯ!?
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7 час.
ВераВерная
Вопросов много - ответов нет.
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7 час.
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