Фейков нет. Тол...
Вся политическая ...Россия в мире
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фейков нет. Только достоверные новости

8 089 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Светлана Позднякова
    Молодцы ребята!!Так держать!!!Мы за вас молимся!!!  Берегите себя, не жалейте врагов…Возвращайтесь все живыми и с ПОБ...Армия РФ штурмует...
  • Василий Топчий
    Он хотел изменить положение дел на фронте. Ключевое слово ИЗМЕНИТЬ!Пляски на костях ...
  • Александр
    Так каким местом делец Пригожин к пассионарности?Пляски на костях ...

Минспорта РФ всё ещё пытается понравиться Западу

Минспорта РФ всё ещё пытается понравиться Западу

Третий год, как идёт Специальная военная операция на бывшей Украине. Третий год Запад открыто заявляет, что для него самое важное, это нанесение стратегического поражения России, третий год Запад делает всё, что в его силах, а в это самое время Минспорт исключает Камилу Валиеву из списков кандидатов в сборную России после дисквалификации.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Карпов
Вижу, что много возмущений по поводу исключения Валиевой. И я поддерживаю эти возмущения всей душой !!! В очередной раз наша власть топчет сама себя и пресмыкается перед Западом, перед нашими врагами ...!!! Поэтому у меня вопрос  - а что, у нас слово Путина ничего не значит ??? Ведь он поддерживал Валиеву !!! У нас что - в стране власти Президента нет ??? Почему  у нас некоторые министры мнят себя выше Президента и творят что хотят, вплоть до предательства интересов России??? И почему Путин показывает свою слабость перед ними ...??? Скоро выборы, вот и подумайте на досуге ...!!!
Ответить
10 час.
Н
Николай
Чиновникам из Минспорта лишь бы за границу поездить, что им РОССИЯ!?
Ответить
7 час.
ВераВерная
Вопросов много - ответов нет.
Ответить
7 час.

Картина дня

наверх