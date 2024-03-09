Минспорта РФ всё ещё пытается понравиться Западу

Владимир Карпов

Вижу, что много возмущений по поводу исключения Валиевой. И я поддерживаю эти возмущения всей душой !!! В очередной раз наша власть топчет сама себя и пресмыкается перед Западом, перед нашими врагами ...!!! Поэтому у меня вопрос - а что, у нас слово Путина ничего не значит ??? Ведь он поддерживал Валиеву !!! У нас что - в стране власти Президента нет ??? Почему у нас некоторые министры мнят себя выше Президента и творят что хотят, вплоть до предательства интересов России??? И почему Путин показывает свою слабость перед ними ...??? Скоро выборы, вот и подумайте на досуге ...!!!