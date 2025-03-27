Посол Дарчиев планирует заняться упрощением поездок россиян по США

Новый посол России в США Александр Дарчиев заявил о своем намерении активно заниматься вопросами восстановления авиасообщения между США и Россией, упрощения визовых процедур для обычных россиян, а также возвращения конфискованных Вашингтоном объектов в собственность Москвы.
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