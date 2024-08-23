В ДТП погиб гендиректор «Тюменской строительной компании» Михаил Родин

В страшном ДТП погиб гендиректор «Тюменской строительной компании».О смертельном ДТП, унесшем жизнь гендиректора «Тюменской строительной компании» Михаила Родина сообщили в Союзе строителей Тюменской области.
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