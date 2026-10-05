Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Жительница Смоленска выиграла региональный этап Всероссийского конкурса сочинений

Жительница Смоленска выиграла региональный этап Всероссийского конкурса сочинений

Смоленская девятиклассница победила на региональном этапе Всероссийского конкурса сочинений. В Смоленском регионе завершился большой творческий марафон - подведены итоги областного этапа Всероссийского конкурса сочинений.

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