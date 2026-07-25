Паштет из заячьих мозгов и другие советы по уходу за детьми из Средневековья

В наше время, когда есть такие прекрасные изобретения, как одноразовые подгузники, всевозможные радио и видеоняни, резиновые соски, влажные салфетки и различная косметика для младенцев, сложно представить, каково было матерям в Средние века и в эпоху Возрождения.