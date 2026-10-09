Brooklyn Nine-Nine Co-Creator Explains How New NBC Comedy Sunset P.I. Differs From His Previous Hit — And Whether They Share A Universe

Brooklyn Nine-Nine co-creator Dan Goor reveals whether his new NBC comedy Sunset P.I. shares a universe with his previous hit, and how the two shows differ.
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