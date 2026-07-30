Роковая страсть

Animals Юная кошка слушала его, затаив дыхание. Это было так поэтично! Конечно, «дальние рубежи» были обычным пустырем за малинником, а «призраки» – соседскими котами, но любовь застит глаза даже самым глазастым… В кулинарии, как известно, избыток сахара портит блюдо, превращая утонченный десерт в приторную массу.