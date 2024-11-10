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Царьград

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"Дожидаться льгот десятилетиями": Депутаты Госдумы предложили давать полицейским не деньги, а метры

"Дожидаться льгот десятилетиями": Депутаты Госдумы предложили давать полицейским не деньги, а метры

Положенные по закону выплаты сотрудники МВД, которые вышли на пенсию, могут ждать очень долго. Группа депутатов Госдумы нашла способ сделать так, чтобы людям не приходилось "дожидаться льгот десятилетиями".

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