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Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по Керчи

Советник главы Крыма Олег Крючков проинформировал об атаке Вооруженных сил Украины на Керчь. В Telegram-канале Крючков уточнил, что удар беспилотного летательного аппарата пришелся по частному домовладению.

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