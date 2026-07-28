Шесть человек пострадали при ударе ВСУ по Керчи

Советник главы Крыма Олег Крючков проинформировал об атаке Вооруженных сил Украины на Керчь. В Telegram-канале Крючков уточнил, что удар беспилотного летательного аппарата пришелся по частному домовладению.
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