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Жители Кузбасса возмущены отсутствием охраны в детских садах и школах региона

Жители Кузбасса возмущены отсутствием охраны в детских садах и школах региона

Жители региона требуют, чтобы их дети находились под защитой профессионалов.После трагических событий 22 марта в Москве жители Кузбасса обратились в Сергею Цивилеву с просьбой усилить защиту детей в школах и садиках.

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