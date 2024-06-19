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Транспортную компанию крупно оштрафуют за загрязнение акватории Приморья нефтепродуктами

Транспортную компанию крупно оштрафуют за загрязнение акватории Приморья нефтепродуктами

Приморская и Камчатская транспортные прокуратуры приняли решение назначить штраф транспортной компании ООО «ДВ Логистик Групп», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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