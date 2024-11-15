YouTube возвращается в прежнее скоростное состояние?

Не прошло и двух суток с момента, когда президент России Владимир Путин пообещал разобраться с излишне медленным YouTube в России, как у части пользователей популярный видеохостинг стал работать с нормальной скоростью, без сервисов обхода блокировок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии