Рецепт счастья: выбрать себе песочницу и стать в ней первым

Элина МорозоваРецепт счастья: выбрать себе песочницу и стать в ней первым В поисках формулы счастья люди обычно обращаются к психологам, полагая, что все дело во внутренних настройках личности.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьNatalyПо моему мнению, наша цивилизация - это цивилизация нарциссов. Каждая личность стремится освободиться от влияния других личностей, подняться над ними и доминировать. Поэтому всю историю нашей цивилизации во главе государств и народов преимущественно стоят тираны и "нарциссы". Тирания и нарциссизм возможны только при подавлении других личностей, при превращении их в безвольных существ, рабов, "антинарциссов", нарциссов "наизнанку". Поэтому рядом с отдельными вершинами предельного волюнтаризма "великих людей" всегда находятся обширные долины и глубокие пропасти рабского послушания "маленьких людей". Но это не все. Великие люди бывают разные. Для противовеса тиранам и нарциссам наша цивилизация придумала других, хороших "великих людей", "Спасателей". Это великие личности от Иисуса до Супермена. Рядом с великими все "маленькие люди" - это "жертвы", которыми нужно либо пользоваться, либо спасать. А для этого спасатели должны сражаться с тиранами и нарциссами за влияние на маленьких людей-"жертв", значение которых сразу же возрастает. Спасатель ведь обязан спасать, без вариантов. А тиран подавлять, тоже без вариантов. Вот примерно так "культ личности" с неизбежностью порождает "треугольник Карпмана". С одной стороны Божественная Личность Бога. С другой стороны демоническая личность Сатаны. А внизу под "полем битвы" или в качестве "поля битвы" маленькие люди-"жертвы". "Жертвы" тоже не последние люди. По крайней мере часть из них. Ведь место рядом с великими всегда "тепленькое". Рядом со спасателем всегда под защитой, всегда выше других, святее, правильнее, просветленнее. Рядом с тираном можно получить что-то с барского стола. И самому получить возможность потиранить кого-то. Почувствовать себя великим. Не надолго, но приятно. Но к "телу" любого великого нужно протолкаться, а это не каждому под силу. Проталкиваются, естественно сильнейшие. Так в однородной массе маленьких людей возникают претенденты на великих. А чтобы стать великим рядом еще большим, этого большего лучше убрать: убить, предать, подставить.стати, возможно, что в треугольнике есть четвертая фигура. Я бы предложила некое сочетание Подстрекателя-Предателя... Его, кстати, чаще всего не видно, но именно он может быть ключевой фигурой, "серым кардиналом" конфликта...Комментировать
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