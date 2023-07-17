Военное обозрение

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Украинские медиа: После фактического признания СБУ причастности к атаке на Крымский мост Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М

Украинские медиа: После фактического признания СБУ причастности к атаке на Крымский мост Россия подняла в воздух бомбардировщики Ту-22М

На большей части территории Украины объявлена воздушная тревога. Украинская сторона заявляет, что связано это со взлётом российских дальних бомбардировщиков Ту-22М.

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Григорий Шадрин
Зеркальный ответ и это правильно!
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