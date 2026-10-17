Weekend sets up an upside gap risk at the Sunday reopen Crude Oil Futures NYMEX:CL1! surfj9009 Hormuz "closed", tankers hit off Saudi Arabia: the weekend sets up an upside gap risk at the Sunday reopen** **BULLISH:** UKMTO, the British navy's shipping-security office, confirmed Friday morning that a tanker was hit by an unknown projectile about 68 nautical miles northeast of Al Jubayl, Saudi Arabia.
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