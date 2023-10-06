На днях двое мужчин погибли, надышавшись в погребе запахом гнилого картофеля. Оказывается, сернистые аналоги спиртов — тиолы, которые выделяет гнилая картошка, вызывают у человека сильнейшее отравление, вплоть до летального исхода.
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