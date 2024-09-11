Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"МВФ снова втягивает Россию в переговоры. Если такой трюк получается раз за разом, почему бы его не повторить вновь?" (ц) — как бы Россию снова не "обманули"

"МВФ снова втягивает Россию в переговоры. Если такой трюк получается раз за разом, почему бы его не повторить вновь?" (ц) — как бы Россию снова не "обманули"

Международный валютный фонд (МВФ) впервые с начала СВО направит свою миссию в Россию. 16 сентября начнутся онлайн-встречи с представителями российских финансово-экономических ведомств, а после делегация МВФ прибудет в нашу страну и проведет "консультации" уже в очном режиме.

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Комментарии
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Вадим Скоробогатов
у НАЕБУлиной.....
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6 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Давно пора послать этот МВФ в ЖОПУ....НАДОЕЛ.
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6 час.
людмила михайлик
В МВФ вступать нельзя, уже было, приветствуют только предатели и посему они заведуют ресурсами напрягает,все знают кто такая наебулина
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4 час.

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