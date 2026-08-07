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Суть Событий

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Губернатор Подмосковья на «Дне поля» пообещал аграриям сохранить все субсидии

Губернатор Подмосковья на «Дне поля» пообещал аграриям сохранить все субсидии

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил главную аграрную выставку региона «День поля – 2026» в деревне Бунятино Дмитровского округа, где обсудил с фермерами меры поддержки, внедрение технологий и задачи продовольственной безопасности.

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