Губернатор Подмосковья на «Дне поля» пообещал аграриям сохранить все субсидии

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил главную аграрную выставку региона «День поля – 2026» в деревне Бунятино Дмитровского округа, где обсудил с фермерами меры поддержки, внедрение технологий и задачи продовольственной безопасности.
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