Former Rep. Tony Gonzales (R-TX) “has sent tens of thousands of campaign dollars to companies recently created by his wife that don’t appear to have any physical or online presence,” the San Antonio Express-News reports.
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