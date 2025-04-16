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Пляжи Анапы в ожидании турсезона: мазут у берега, волонтеров — по пальцам пересчитать

Пляжи Анапы в ожидании турсезона: мазут у берега, волонтеров — по пальцам пересчитать

До начала лета остаются считаные недели, но Черноморское побережье все еще расчищают от последствий разлива мазутаДо начала курортного сезона — буквально недели, а на побережье Анапы все еще не до отдыха.

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