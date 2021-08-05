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Apple может начать сканировать фотографии на гаджетах для выявления детской порнографии

Apple может начать сканировать фотографии на гаджетах для выявления детской порнографии

Американская корпорация Apple может начаться бороться с детской порнографией. Сообщается, что для этого она внедрит специальную программу, которая с помощью сканирования хранящихся на телефонах и планшетах изображений сможет выявлять такой контент.

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